بين النجمة الذهبية وهذا المخرج.. “مشروع جديد”

تحت إدارة المخرج شريف ترحيني ومن انتاج شركة روتانا، طرحت النجمة الذهبية نوال الزغبي ثلاث من أغنياتها التي أطلقتها ضمن ألبومها الاخير “كدا باي”، على طريقة الفيديو كليب، حيث تم تصوير “صبّح صبّح، جوا قلبه، وكده باي” ضمن فيديوكليب واحد جمعت فيه أغنياتها الثلاث، وقد لاقت هذه الخطوة نجاحًا مميزاً ونالت اعجاب الجمهور حيث تُرجم ذلك بنسبة المشاهدات العالية، بالاضافة الى مشاركة الجمهور للفيديوكليب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويبدو أن التعاون سيتجدد مرة أخرى بين الزغبي وترحيني، حيث نشرت نوال على حسابها عبر موقع انستغرام، وتحديدًا على خاصية “الستوريز” صورة تجمعها بترحيني أرفقتها بتعليق معلنة من خلاله عن مشروع جديد في صدد التحضير له وسيُعلن عنه لاحقًا دون اعطاء تفاصيل اكثر.

فهل ستطلق نوال أغنيتها المسربة “بدك تسأل عليّ” كاملة على طريقة الفيديوكليب على ان يشرف على عملية الاخراج المبدع شريف ترحيني؟ أو انها بصدد تصوير أغنية من ألبوم “كدة باي”، الايام القادمة ستكشف كافة التفاصيل او ربما اغنية جديدة اخرى؟

يذكر ان أغنية الزغبي “بدك تسأل عليّ” قد تم تسريبها وانتشرت بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن اعجابهم الشديد بالاغنية، متمنين على نجمتهم الذهبية الاسراع بطرح الاغنية كاملة في اقرب وقت.