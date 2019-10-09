مشاهير لم يخفو مشاعر كرههم لأريانا غراندي ولا يتحمّلونها.. كيف عبّروا عن ذلك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم انطلاقتها الصاروخية في بدايتها الفنية التي اتسمت بالبراءة والجمال النقي، إلا أن الأمور لم تعد كما كانت بالنسبة للنجمة أريانا غراندي، خاصة وأن الكثير من النجوم باتوا على خلافات معها، وفيما يلي قائمة بأهم المشاهير الذين لم يعد بوسعهم تحملها:

سولانج نولز

بدأ خلافهما بكل حسن نية حين نشرت نولز رابط أغنيتها Cash In من على ساوند كلاود عبر حسابها على تويتر، ليرد أحد المتابعين مثنيا على مهاراتها بالغناء، وأنها أفضل حتى من ماريا كاري، لترد عليه نولز بقولها "لا احد أفضل من ماريا سوى أريانا غراندي". ورغم أن الرد بدا في ظاهره ايجابياً، لكن البعض فسره على أنه استهزاء بأريانا، خاصة وأن نولز قامت بحذف التغريدات.

فيكتوريا جستيس

ربما من أسوأ الأسرار في تاريخ محطة نكلوديون التلفزيونية الأمريكية هو أن أريانا وزميلتها فيكتوريا لم تقدّران بعضهما البعض بالشكل الواجب، وهو الخلاف الذي بدأت تتحدث عنه أريانا في 2013 حين كشفت لمجلة Seventeen عن أنها تتعامل مع زميلة تميل دوماً لمضايقتها وتستشعر من تصرفاتها أنها لا تحبها، وبالفعل انتهى بينهما كل شيء من جانب جستيس عام 2015.

جينيت مكوردي

أفادت تقارير في 2014 بأنها تقاضت مبلغاً أقل من أريانا لقاء مشاركتها بحفل Sam & Cat، وهو ما نفته أريانا حينها عبر صفحتها على فيسبوك، بينما أكدت الأمر جينيت، ووصفته بـ "الموقف غير المريح وغير العادل"، ولم تمر سوى أيام حتى تم الإعلان عن إلغاء الحفل، لتخرج بعدها أريانا بتدوينة طويلة تعبر فيها عن امتنانها لذلك الحفل، لكنها نسيت على ما يبدو الحديث عن جينيت.

بيغ شون

رغم انتهاء علاقتهما الرومانسية بكل هدوء بعد فترة استمرت 8 أشهر، وتحديداً في مارس 2015، لكن يبدو أنه تعمد التلميح عليها في أغنية Champions التي شارك النجم كانييه ويست غنائها، وهو ما استشفه كثير من المتابعين.

جيوليانا رانسيك

رغم مقابلتها مئات النجوم والنجمات بطبيعة عملها كشخصية تلفزيونية وصحفية، لكن المؤكد أن أريانا كانت أقل هؤلاء النجوم رصيدا لدى رانسيك، حيث تتذكر لها بعض الطلبات التي لا تحتمل والسلوكيات الزائدة عن حدها.

بيت ميدلر

سبق لها أن تحدثت عن "إباحية" موسيقى البوب وقررت ضرب المثل بأريانا باعتبارها نموذج دال على كل ما هو خطأ في حياة الفنانين اليوم، واصفة صوتها بأنه "سخيف" وأنها لا تدري من الذي أقنعها بجمال صوتها لكي تغني.

أليكساندر ديليون

سبق له أن كتب في تغريدة على تويتر عن تجربته القصيرة السيئة مع أريانا، قال فيها "آمل ألا تقود الظروف أي من متابعيني لمقابلة أريانا غراندي. هي بالفعل أكثر شخص متشامخ وغير محترم التقيت به في هذه الصناعة".

مايلي سايروس

تتسم علاقتها بأريانا بكونها علاقة شديدة الغرابة، فهما إما تجلسان سويا للارتجال في الغناء أو أن مايلي تنتقد أريانا في عديد المقابلات الصحفية.

كريسي تيغن

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سبق لها أن شنت هجوما لاذعا على أريانا عقب ظهورها في برنامج Saturday Night Life عام 2016 بتغريدتها التي قالت لها فيها "أحببت عقال رأسك المصمم على شكل أذن قطة لدرجة أنه نبهني لأن أكرهك على الفور".

ميايم بياليك

وهي عالمة الأعصاب التي سبق لها أن أبدت عدم إعجابها بأريانا وانتقدت مجلة بيلبورد الأمريكية لإدراجها اسم أريانا في قوائمها، حيث تراها عديمة الموهبة.

ماريا كاري

لدى سؤالها عن نعت أريانا بـ "كاري الصغيرة"، لم تتأخر في ردها وقالت "أولا أنا مازلت صغيرة، ومن الناحية العددية، توقفت عن العد عند سن الـ 17". وهو الرد الذي اعتبره كثيرون رداً غاية في الذكاء والمكر في نفس الوقت.

سولجا بوي

شبَّه البعض بين أغنية أريانا 7 rings التي أطلقتها العام الماضي وبين أغنية سولجا بوي Pretty Boy Swag وربما أغاني أخرى لمغنيين آخرين، لكن سولجا كان أكثرهم صراحة بتوجيهه اتهام مباشر بـ "السرقة" لأريانا عبر تويتر.

بيت ديفيدسون

بعد انهيار علاقتهما العاطفية، ساءت الأمور بينه وبين حبيبته السابقة، أريانا، وقد حظرها على حساباته عبر السوشال ميديا وطلب منها عدم التواصل، من منطلق أنها تشكل خطورة على صحته وأنه لا يتقبل وجودها في حياته.

بيرس مورغان

دخل في مشادة حامية الوطيس على تويتر مع أريانا عام 2018، وهي المشادة التي جذبت والدة أريانا ودفعها لمطالبته إما أن يقل خيراً أو ليصمت.

كاني ويست

دخل في مشادة معها بعد تركها تعليق غير مرغوب في خضم مشكلة كانت قائمة بينه وبين دريك عبر تويتر أواخر العام الماضي، حيث هاجمها ويست لاستغلالها تلك المشكلة في الترويج لأغنية جديدة كانت تحضر لإطلاقها بعنوان Imagine.

مايكل رابابورت

هاجمها بعد نشرها صورة على انستغرام في ديسمبر الماضي تظهر فيها بوجه مستعد للقبلات وتشير بعلامة السلام، حيث وصفها مايكل حينها بأن جمالها عادي وانها ليست بهذه الوسامة التي يتم التحدث عنها، لتلقى تصريحاته هذه ردود فعل غاضبة وانتقادات من جانب كثير من محبيها عبر موقع تويتر.

جيمس تشارلز

فنان الماكياج الذي سبق له أن وصف أريانا بأنها "أوقح شخصية مشهورة" قابلها في حياته، رغم أنهما لم يقابلا بعضهما البعض في الواقع ولو مرة.