فنانة تركية تردُّ على الاتهامات بعد زواجها من مسنٍّ يكبرها بـ 48 عامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الممثلة التركية ملتم ميرال أوغلو، 32 عامًا، على الانتقادات الواسعة التي طالتها من الجمهور ووسائل إعلام بلدها بعد دخولها القفص الذهبي بزواجها من رجل أميركي مُسن يبلغ عمره 80 عامًا، أي أنه يكبرها بـ 48 عامًا.

ووجّه العديد من المتابعين وصحف تركية الاتهامات للفنانة ملتم بأن زواجها من رجل مسن جاء للبحث عن الطمع والثروة، غير أن الفنانة لم تقف صامتةً وقالت إن فارق العمر بینها وبين زوجها لا يعدّ مشكلة بالنسبة لكلیهما، مشيرة إلى أن قلبه من الداخل لا يزال شابًا، نافيةً الاتهامات التي تحدّثت عن طمعها بثروته بل إن قرارها جاء من محبته وعاطفته تجاهه.

وأوضحت ملتم ميرال أوغلو أنها وزوجها الجديد أحبّا بعضهما من النظرة الأولى، ثم عرض عليها الزواج بطريقة رومانسیة جدًا، ولم تتردد ووافقت فورًا، لافتةً إلى أن أية امرأة مكانها كانت ستفعل الشيء نفسه.

وشدّدت في ختام حديثها بأنها سعيدة في حياتها، مطالبةً الجمهور ووسائل الإعلام بعدم التدخل في حياتها وأن يحترموا قرارها.

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يُذكر أن الفنانة معروفة في الوطن العربي من خلال المسلسل التركي "حياة"، وبقرار زواجها استذكر بعض المتابعين دورها الذي كانت تجسّده وهو عبارة عن شخصية فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا يتم تزويجها غصبًا عنها لرجل مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، وتبدأ بمواحهة الصعوبات ومحاولة التخلص من هذا الزواج بمساعدة بعض الأشخاص.

وتم انتاج المسلسل عام 2011، وهو اجتماعي تركي تمّت دبلجته إلى اللغة العربية وعرضه على الشاشات عام 2013، ووقتها حقق نجاحًا كبيرًا، خاصةً وأنه كان يناقش عدة قضايا اجتماعية أهمها زواج القاصرات وقضايا الشرف في المجتمع التركي.