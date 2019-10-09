الان تتابع رسميا.. لجين عمران تناقش قضايا الأسرة السعودية على شاشة قناة SBC والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن توقيعها عقداً مع الإعلامية السعودية لجين عمران لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة SBC، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة، الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.
وستقدم لجين عمران على قناة SBC برنامجاً أسبوعياً يعنى بالشأن الأسري بحيث يستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية بكافة مكوناتها، مستهدفاً تقديم ساعة تلفزيونية مسائية ثرية بمحتوى يلبي تطلع الشريحة المستهدفة في ذلك، بما يتضمن التماس مع واقع الأسرة السعودية ومفارقاتها في أحلامها وطموحاتها وبما يشمل اتجاهات الأنسنة والجماليات التي تزخر بها العائلة السعودية، في إطار يشكّل منصة تفاعلية مميزة تضاف لمعطيات شاشة SBC بإطلالتها الجديدة التي تراهن على الوفاء بتطلعات المتلقي السعودي.
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