وفاة والد زوجة الفنان الشاب عمر خورشيد

أعلن الفنان الشاب عمر خورشيد عن وفاة حماة فاروق شكري الجيلاني. ونشر خورشيد بوست عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن من خلاله وفاة حماه قائلاً: "البقاء لله توفي منذ قليل حمايا أ/ فاروق شكري الجيلاني". وسرعان ما انتشرت تعليقات النعي عبر المنشور خلال دقائق. قد يهمك ايضاً: «فيسبوك» يسلط الأضواء على صناع المحتوى في مهرجان الجونة أحمد السعدني بكلمات حزينة يؤكد معاناته بعد وفاة طليقته وأم أولاده

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