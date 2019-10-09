أحمد سعد يبدع في غناء "كلامي انتهى"

القاهرة - لايف ستايل
برع أحمد سعد فى إعادة غنائه لأغنيته "كلامى انتهى" دون موسيقى، حيث نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستغرام" فيديو له أثناء قيادته لسيارته، وظهر أحمد فى الفيديو وهو يقوم بغناء اغنيته "كلامى انتهى"،حظى الفيديو على إعجابا كبيرا من قبل متابعيه.
ويشار أن "سعد" قد صرح مؤخرا عن عدم تصالحه مع طليقته الفنانة سمية الخشاب، حيث نشر صورة له على إنستجرام "، وعلق على الصورة قائلا :" ده كذب كذب ...انا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه ..ونفسي ننسا المرحله دي بقي ..ويا ريت مش كل حد عايذ الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي".
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