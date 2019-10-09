محمود قابيل يهدي تكريمه في "الإسكندرية السينمائ" إلى دفعته في "الكلية الحربية"

أهدى الفنان الكبير محمود قابيل درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ35، إلى الدفعة 49 بالكلية الحربية، معلقا :"أهدى هذه الجائزة العزيزة على قلبى لرفقاء السلاح، الدفعة 49 حربية".

ووجه قابيل، الشكر لكل القائمين على مهرجان الإسكندرية، كما أهدى جائزته إلى كل المخرجين والمؤلفين الذين عمل معهم، وكذلك العاملين خلف الكاميرا سواء عمال أو مساعدين او غيره بحسب تعبيره.

وشهدت مدينة الإسكندرية، منذ قليل افتتاح فعاليات الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة.

ومن الفنانين الذين حضروا حفل الافتتاح النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، حيث تحمل دورة هذا العام من المهرجان اسمها، المخرج التونسي رشيد فرشيو وهو أحد المكرمين هذا العام، والفنانة الكبيرة لبلبة عضو لجنة التحكيم، عضو لجنة التحكيم والإعلامى عمرو الليثى، والمخرج على عبد الخالق، والسيناريست الكبير فيصل ندا، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانون أحمد عبد العزيز وطارق عبد العزيز ولقاء سويدان وسلوى محمد على وعزوز الديب ، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة.

و تستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، خاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء الاسكندرية.

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ويشهد المهرجان عرض أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي إسبانيا، كما أن نصف الأفلام القصيرة التي تعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها.

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