شريف إسماعيل يطرح أغنية جديدة بعنوان "دخلت رهان"

انتهى المطرب شريف إسماعيل من تسجيل أغنية جديدة "سينغل" بعنوان "دخلت رهان" داخل أحد الاستوديوهات بالجيزة، والأغنية من كلمات عمرو حسن وألحانه، وتوزيع الموسيقي چيزو، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى قدم شريف إسماعيل في الموسم الرمضاني الماضي تتر المسلسل الإذاعي "توأم روحي" مع النجم كريم عبد العزيز، والأغنية من كلمات محمد البوغة، وتوزيع محمد عباس.

كما يشارك شريف في ألبوم ساندي الجديد بأغنية دراما بعنوان "كان عادى"، وهي من كلمات جمال الخولي، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح،

يذكر أن آخر أعمال شريف إسماعيل هو ألبوم "كتبوا كتابك" وضم 12 أغنية، بالتعاون مع مؤلفين كبارمنهم أمير طعيمة، عزيزالشافعي، محمد عاطف، محمد البوغة، عصام حسنى، محمد الغنيمي، محمد مصطفى، سامي على.

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