أصالة تشارك محمد عبده والجسمي والجوهر حفلهم في الرياض 24 تشرين الأول

القاهرة - لايف ستايل
تشارك المطربة أصالة في إحياء حفل غنائي بمدينة الرياض بمشاركة المطرب الإماراتي حسين الجسمي وفنان العرب محمد عبده وعبادي الجوهر يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر في مدينة الرياض بالسعودية، وبقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، والمايسترو وليد فايد.
ومن المقرر أن تغني أصالة عدد من الأعمال الغنائية الناجحة التي ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرهم.
وكانت "أصالة" قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "جابوا سيرته" من الألبوم الجديد من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "مبقاش سر"من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، وأغنية "يوم يومين"من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى توما وغيرها.
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