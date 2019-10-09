شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الصور الدعائية لمسلسل "شبر مية" تزامنًا مع انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نجلاء بدر عن الصور الدعائية لمسلسها الجديد "شبر مية" الذى انطلق عرضه على قناة dmc أمس الإثنين، وعلى منصة watch it الرقمية أمس الثلاثاء، وجمعت بعض الصور بينها وبين بطل العمل أحمد السعدنى وصورة مع مراد مكرم واضافة إلى صورة مع ندا موسى مع بعض الأطفال المشاركين فى البطولة.

مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرةى، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشرف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

"شبر مية" بدأ يسرد حكاية 3 رجال لكل منهم شخصية فالأول أحمد السعدنى متعدد العلاقات النسائية ولكنه يرفض فكرة الزواج ويفاجىء بوجود ابن له، ومحمد على رزق توفت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة ويدخل فى صراع شرس، ومرد مكرم الذى بدى واضحًا أنه لم يقدر على تحمل مسؤلية أبنائه فقرر الانفصال عن زوجته والزواج من أخرى فيقع تحت ضغط الحياة والأموال وتتوالى الأحداث.