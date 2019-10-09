شكرا لقرائتكم خبر عن برى لارسون تطالب Marvel بفيلم يضم الأبطال الخارقين من النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الممثلة العالمية برى لارسون صاحبة شخصية Captain Marvel الشهيرة في عالم مارفل، كيفن فيج المدير التنفيذي لشركة مارفل للإنتاج الفني والسينمائي، بانتاج فيلم يضم كل الابطال الخارقين من النساء في مهمة جديدة لإنقاذ الكوكب.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة "فاريتى" فأن لارسون طالبت "فيج" منذ فترة طويلة جمع الأبطال الخارقين من النساء فى فيلم خاص بهم، قبل المشهد الشهير الذي جمعهم داخل فيلم Avengers: Endgame وتوحدهم لمواجهة ثانوس.

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وقالت كابتن مارفل فى تصريحاتها "الكثير من أعضاء التمثيل فى مارفل، قاموا بمناشدة كيفن فيج في الماضى من أجل أنتاج فيلم جديد يبرز الأبطال الخارقين من النساء الذين شاركوا في الكثير من المهمات الخطيرة على مدار الأفلام الكثيرة الماضية.

وأعرب "فيج" مؤخراً عن اهتمامه بإنتاج فيلم يضم شخصيات مارفل من النساء، على الرغم من عدم وجود خطط ثابتة للضوء الأخضر للمشروع المنتظر، إلا أن مارفل تركز على المزيد من الأفلام المستقلة الأنثوية مؤخراً بعد "كابتن مارفل" لبرى لارسون الذى تخطت إيراداته حاجز المليار دولار في جميع أنحاء العالم، وفيلم Black Widow لسكارليت جوهانسون الذى بلغت إيراداته 800 مليون دولار.