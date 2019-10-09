كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 08:58 مساءً - احتفلت الفنانة زينة بعيد ميلاد توأمها زين الدين وعز الدين بحضور نجوم الفن وفي مقدمتهم الفنانة ريم البارودي التي نشرت عبر حسابها الرسمي على Instagram صور وفيديوهات من الاحتفال. واستعانت زينة بمجسمات كارتونية للاحتفال بعيد ميلاد توأمها وبخاصة مجسم للاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح.



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كانت هذه تفاصيل خبر زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها زين الدين وعز الدين.. ما علاقة محمد صلاح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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