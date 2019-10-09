روبرت داوني جونيور يرفض ترشيحه لجائزة الأوسكار!

متابعة بتجـــــــــــرد: رفض النجم روبرت داوني جونيور ترشيحه لجائزة أفضل ممثل في الأوسكار هذا العام، عن دوره في فيلم Avengers: Endgame، والذي عرض في المنتصف الأول من هذا العام.
وبحسب صحيفة “ذا مترو البريطانية”، قال جونيور: “سأقول الحقيقة، لم أكن أتوقع أن يصبح عالم مارفل السينمائية ما أصبح عليه الآن، فما تحقق شيء خيالي وفوق التوقعات”.
من ناحية اخرى، وقّع جونيور على عريضة يطالبون من خلالها شركة “ديزني” للإنتاج السينمائي، بوضع إسمه ضمن إعتبارات اللائحة، التي تضم أفضل ممثل في الأوسكار.
يذكر أن جونيور ترشح لجائزتي أوسكار وفاز بثلاثة جوائز غولدن غلوب، والعديد من الجوائز والترشيحات الأخرى.
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