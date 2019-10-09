ريهانا تهاجم ترامب من جديد!

متابعة بتجــــــــــــرد: أجرت مجلة Vogue الشهيرة حوارًا مع المغنية الأميركية الشهيرة ​ريهانا​ تناولت فيه عددًا من المواضيع التي تتعلق بالموضة ومواضيع أخرى من بينها رأيها في تعليق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على حادثة إطلاق النار في إل باسو ودايتون والتي أودت بحياة 29 شخصًا.

وصرحت ريهانا لدى سؤالها حول تعليق ترامب على الحادثة في الثالث والرابع من آب الماضي بأنه عمل جبان وأن من ارتكبه يعاني مرضًا عقليًا بالقول: “حقيقة أنه صنّف الأشخاص الذين قاموا بالهجوم المسلّح بطريقة مختلفة بسبب لون بشرتهم هي صفعة على الوجه. اذا كان رجل عربي مكانهم من المستحيل أن يخرج ترامب ويقول إن الرجل كان مريضا نفسيا. ترامب هو أكبر مريض نفسي في امريكا حاليًا”.

وأعلنت المغنية العالمية، ريهانا عن إصدار وشيك لكتاب جديد يحمل اسمها متضمنا سيرتها الذاتية لكن بطريقة حديثة غير مسبوقة للمرة الأولى وسيتم نشر الكتاب، الذي يصور أول سيرة ذاتية بصرية للفنان متعدد الأوجه، ويضم 504 صفحات تتألف من أكثر من 1000 صورة.

في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري قائلة: “أنا متحمسة للغاية لمشاركة هذه المجموعة من الصور المذهلة، أنا ممتنة للمصورين والفنانين الموهوبين، الذين أسهموا في ذلك، لقد عملنا على إعداد الكتاب لأكثر من خمس سنوات وأنا سعيدة حقا بأن أكون قادرة على مشاركته مع الجميع».