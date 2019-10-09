إد شيران يزور الأمير هاري.. والمفاجأة قريبة جدًا!

متابعة بتجـــــــــــرد: يحضّر الأمير هاري لمفاجأة مع المغني البريطاني العالمي الشاب إد شيران، الذي اشتهر بأغنية “شايب أوف يو”.
وبدا هذا الأمر واضحًا من خلال الفيديو القصير الذي نشره القيمون على صفحة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الرسمية على “إنستغرام”.
وظهر شيران في الفيديو قادمًا إلى منزل هاري، فيقرع الجرس ليفتح له الأمير ويصافحه ويدعيه إلى الدخول. وتمّ التعليق على الفيديو: “قريبًا”. واختتم الفيديو بـ “10 تشرين الأول”، في إشارة إلى أن المفاجأة سيتمّ الكشف عنها يوم الخميس.
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