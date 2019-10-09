عبدالمجيد عبدالله يتحدى المرض ويُهدي جمهوره أغنية جديدة: “أطيح واقف”

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم حالته الصحية الصعبة، طرح الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله أغنية جديدة تحمل اسم “أطيح واقف”، عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات رمز، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، وحققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها إلكترونيًا.

ويعاني عبدالمجيد عبدالله من آلام مرضية في أذنه تتطلب منه الإبتعاد عن الأصوات الصاخبة والحفلات الغنائية لفترة لا يستهان بها.

لمشاهدة فيديو أغنية “أطيح واقف”:

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