نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على رجال إطفاء في أستراليا يُشعلون الانترنت بجلسة تصوير مثيرة – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: شارك رجال إطفاء أستراليين بجلسة تصويرٍ مثيرة لإصدار الرزنامة السنويّة للعام 2020، التي يقومون ببيعها لجمع المال والتبرّعات لصالح الجمعيات الخيرية

ورزنامة رجال الإطفاء هي تقليد سنوي في دائرة الإطفاء الأستراليّة منذ العام 1993، يقومون من خلالها بجلسة تصوير بصدورٍ عارية ويستعرضون من خلالها أجسادهم المفتولة العضلات على صفحات الأشهر.

وتميزت رزنامة هذا العام بتصوير الرجال مع جميع أنواع الحيوانات من القطط والجراء، الخيول، وصولاً إلى حيوانات المزرعة، والبرية أهمها الكانغر الشهير بأستراليا.