متابعة بتجـــــــــــرد: فقدت الإعلامية الأميركية الشهيرة ويندي ويليامز أعصابها، وانفجرت غضباً أمام أحد حضور برنامجها لأن هاتفه بدأ بالرنين خلال العرض. وقد طردت المشاهد في الإستديو وهي تستشيط غضباً حيث طالبته بالخروج، بعد أن أوقفها رنين هاتفه المحمول عن حديثها في برنامجها The Wendy Williams Show. ويظهر مقطع فيديو كيف راحت تصيح على الرجل قائلةً له:” اخرج! اخرج! أطفئ الهاتف “.

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كانت هذه تفاصيل خبر ويندي ويليامز تنفجر غضبًا أمام أحد حضور برنامجها.. رنّ هاتفه أثناء حديثها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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