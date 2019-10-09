مايلي سايرس في المستشفى برفقة حبيبها الجديد!

متابعة بتجـــــــــــرد: دخلت المغنية الأميركية مايلي سايرس إلى المستشفى بعد إصابتها بإلتهاب اللوزتين.

وكشفت مايلي عبر تطبيق إنستجرام أنّ حبيبها الموسيقي الأسترالي كودي سيمبسون في طريقه للمساعدة في تمريضها بشكل أفضل، علماً أنّ مايلي وسيمبسون لم يتواعدا إلّا منذ أسابيع قليلة.

ويبدو أن مايلي مغرمة بهذا الرّجل الجديد في حياتها لأنّها اعترفت بأنها “الأوفر حظاً” لتجده دائماً إلى جانبها في مسيرتها في التعافي من التهاب حلقها. كما تحدّثت عن علاقتهما الحميمة بالتحديد مؤكّدةً أنّه يملك شخصية تعجبها.