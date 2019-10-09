لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل مهرجان الإسكندرية: “أخرجوني من هنا”

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّضت الممثلة المصرية القديرة لبلبة، لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية لدول حوض البحر المتوسط في دورته الـ35، حين تعثرت عند خروجها من القاعة.

ورصدت عدسة أحد الحاضرين، كيف كادت الفنانة تسقط على الأرض بسبب ذيل فستانها الطويل، اذ خلال خروجها من المسرح تدافع الجمهور نحوها لالتقاط الصور معها فتعثرت بذيل فستانها وسط الحاضرين.

ولشدّة إنزعاجها ظلت تردد: “خرجوني من هنا مشوني”.