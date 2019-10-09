رحمة رياض ترفع الصوت مع الشباب العراقي: “نازل اخذ حقي”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة العراقية رحمة رياض أغنية جديدة تحمل اسم “نازل اخذ حقي”، إهداءً منها لأهل بلدها الذين اتّحدوا رغم اختلاف مطالبهم وخرجوا بمظاهرات سلمية تدعو إلى الإصلاح من الفساد تحت لواء العلم العراقي.

الأغنية من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع ومكس محب الراوي وماسترينغ طوني حداد.

وخصّت رحمة رياض الأغنية بكليب تم تصميمه بمشاهد مؤثرة جدًا للمظاهرات التي فاضت بها شوارع العراق طيلة الأيام الماضية، وأطلقته عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

وأرفقت رحمة الكليب برسالة إلى الشباب العراقي فكتبت: “إهداء الى الشباب الذي َوحَدّهم حب الوطن رغم إختلاف مطالبهم خرجوا بمظاهرات سلمية تدعوا للإصلاح من الفساد والخدمات المتردية ومستوى التعليم خرجوا دون ان تقودهم جهة سياسية .. رافعين الأعلام العراقية فقط”.

كلمات الأغنية:

حتى السقف الي ساترني

حتى ابهذا اجيت اتضرني

ساكت بس انت التجبرني

نازل اخذ حقي ………..

يلي اخذتو حق الفقره …رحمو الناس

يلما عدكم ذرة رحمه …..ولا احساس

اني الي وصلكم صوتي فوگ الغيم

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اني الي ماشفت وياكم بس الضيـم

المو گد المسؤوليه

ماتمشي قوانينه عليه

نازل اخذ حقي وكااافي

ما اصبر ع الهم البيه …

مادامك متحس بجرحـي

ساجني وكسرلي جنحي

مرتاح وعايفني اضـحي

وكلشي للعالم ممبقي…..

لمشاهدة فيديو أغنية “نازل اخذ حقي”: