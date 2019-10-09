نداء شرارة تحتفل بـ “ربع مليون”… وأغنية جديدة قريبًا

لحظة اتخاذ الفنانة الاردنية نداء شرارة قرار المشاركة في برنامج المواهب “ذا فويس” في موسمه الثالث حتى قوبلت برفض من عائلتها وعلى وجه التحديد والدها الذي قطع علاقته مع ابنته بعد اصرارها على تحقيق حلمها ودخولها الى عالم الفن والغناء. ورغم كل شيء، خطت شرارة اولى خطواتها امام لجنة التحكيم مقدّمة افضل ما لديها لتنال اعجابهم وتنضم لاحقا الى فريق النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب.

لم تكتف نداء شرارة بوصولها لمراحل أولية من البرنامج، الا انها اصرت على المنافسة والوصول الى مراحل متقدمة بهدف نيل اللقب. وهذا فعلا ما حصل، حيث عملت شرارة على تحسين ادائها مرة بعد مرة، حتى باتت منافسة شرسة، لتكسب محبة وتشجيع الجمهور الذي انصفها واوصلها الى النهائيات ومنها الى اللقب.

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ومنذ تتويجها باللقب، بدأت نداء بالعمل مع شعراء وملحنين وموزعين لتقديم اغانٍ مميزة للجمهور، وقد نجحت في تحقيق هذا الهدف ايضًا، اذ نالت اغنياتها نسبة استماع ومشاهدة عالية على مختلف المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى انها نقلت الى متابعيها عبر موقع انستغرام بشرة سارة تقول فيها انها وصلت الى ما يقارب ربع مليون مشترك على قناتها الرسمية عبر يوتيوب، وهو امر مميز خصوصًا بالنسبة لفنانة لم تمضِ سوى سنوات قليلة في مجال الفن.

وقد قالت شرارة في منشور: “حبايبي بفضل محبتكم وصلنا تقريبا الى ربع مليون مشترك على قناتي الخاصه باليوتيوب. أتمنى من كل شخص بتابعني يدخل على اليوتيوب ويشترك بقناتي حتى تسمعوا السينغل الجديد خلال هذه الأيام. أشهر انها ستعجبكم كثيراً”.

وبعد ذلك، بدأت التعليقات المهنئة من المتابعين والتي تظهر الجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة الاردنية، اذ عبّر الجمهور عن حماسهم الشديد لاكتشاف ما تخبئه لهم فنانتهم المفضلة من اعمال واغنيات جديدة.

وكانت آخر أعمال نداء اغنية “حبيتك بالثلاثة” من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب وإنتاج وتوزيع جان ماري الرياشي، وقد نجحت هذه الاغنية بحصد نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب. وها هي نداء تحضر اليوم لأغنية جديدة تستعد لطرحها قريبا، فهل ستلاقي النجاح كسابقاتها؟