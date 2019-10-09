سوزان نجم الدين عن ارتدائها النقاب لمدة عامين: كنت مسجونة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إنها عاشت فترة عصيبة أثناء قيام الحرب في سوريا؛ إذ تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب موقفها السياسي؛ َما اضطرها لارتداء النقاب لمدة عامين.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "حطيت النقاب سنتين لما كنت مهددة بالقتل وقت الحرب.. فلما كنت أنزل على سوريا ألبس النقاب وأمشي في الشوارع به حتى لا يعرفني أحد".

وعن شعورها عند ارتدائها النقاب، قالت: "صعبة كتير.. ما بحب ألبسه بحس حالي مسجونة.. مع احترامي للي بيحطوا النقاب أنا ما بحكي دينيا أنا عم بحكي إنسانيا.. بحس حالي وكأني بعمل شي غلط لأني مخفية ورا شي وأنا بحب الوضوح متل الشمس".

أما عن الانتقادات التي تتعرض لها واتهامها الدائم بدفع أموال مقابل تكريمها أو حصولها على جوائز، قالت إن هناك بعض المواقع والصفحات تدفع لها أموال مقابل التشويش على نجاحها ومهاجمتها.

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وسبق وأن رفضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الوقوف صامتةً أمام تكذيب مواطنها الفنان باسم ياخور لها، بشأن توجيهه دعوة لها لاستضافتها في برنامجه "أكلناها"، موضحةً أنه بالفعل وجّه لها دعوة وهي التي اعتذرت وأنها تملك الدليل على صدق كلامها وهو تسجيل صوتي للمكالمة.