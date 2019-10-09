تعرف على كلمات أغنية "البطريق" لفريق " إم تي إم قبل طرحها

القاهرة - لايف ستايل
انتهى فريق "إم تي إم" المكون من تاكي ومايكي من تسغيل أغنية "البطريق" على طريقة الفيديو كليب المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة وهى من كلمات وألحان تاكي وتوزيع ممدوح سعد ، وتقول كلمات الأغنية : شايف اللى ماشى تايه واللى كاره انه سايق، ومعادي في المعادى فات منه 10 دقايق، أنا واكل شارب نايم بايت عايش على الطريق، مكتوب عليا أعيش بالتصوير البطىء .
وقال تاكي إنه يقدم الكليب بفكرة مختلفة ودمها خفيف كما هو معتاد في كل أعمالهم، بينما قال مايكل إن فكرة الكليب مستوحاة من شخصيات موجودة داخل الشارع المصري، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور أثناء طرحه.
يذكر أن آخر أعمال فريق MTM هي أغنية " كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، والتي قدماها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديدة "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.
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