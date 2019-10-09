الإعلان التشويقي لفيلم "يوم وليلة" يتخطى المليون مشاهدة

تخطى الإعلان التشويقي لفيلم "يوم وليلة" المليون مشاهدة بعد نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فيلم "يوم وليلة" بطولة النجم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان وميدو عادل وحمزة العيلي، ومن تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم ومن إنتاج المرايا للإنتاج الثقافي، والريماس للإنتاج الفني وإشراف عام ريمون رمسيس وفدوى رفيق.

ويذكر أن الفيلم عُرض لأول مرة، الاثنين، بختام مهرجان مالمو للسينما بالسويد، بحضور أبطال العمل.

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