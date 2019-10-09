آسر ياسين ومحمد صلاح يحضران عرض أزياء في دبي

شارك الفنان آسر ياسين، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة جمعته بلاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أثناء حضورهما مهرجان العام لمجلة أزياء الرجل العالمية "جي كيو"، في مدينة دبي بالإمارات، وعلق " ياسين" على الصور قائلًا، "مع الأول والوحيد محمد صلاح، مبروك لحصولك على جائزة رجل العام، تستحقها بجدارة".

يذكر أن أسر ياسين يحضر لفيلم" الشايب" مع المخرج حسين المنباوى والمؤلف صلاح الجهينى، ويشاركه البطولة سيد رجب و عمروعبد الجليل ومحمد عبد الرحمن.

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