أشرف زكي يغادر الإسكندرية السينمائي لمرافقة جثمان طلعت زكريا

غادر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، حفل افتتاح الدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، عقب إنتهائه مباشرة متجها إلى القاهرة، لمرافقة جثمان الفنان الكوميدي الراحل طلعت زكريا، والذي وافته المنية ظهر الثلاثاء، حيث سيعود مع جثمان الراحل إلى الإسكندرية مرة أخرى صباح اليوم الأربعاء، لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بمسجد العمري بمنطقة العطارين، ليتم دفنه بمقابر الأسرة.

كان الفنان الكوميدي طلعت زكريا قد توفى ظهر أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر أمس ، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي ، ليتوفى هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهروبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

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