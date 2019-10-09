تكريم الفنان أحمد رزق في "الجامعة الحديثة" عن مجمل أعماله

القاهرة - لايف ستايل
مت الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI) النجم أحمد رزق، عن مجمل أعماله الفنية وآخرهم شخصية "إحسان"، التي قدمها في فيلم "الممر"، والذي حقق نجاحًا في موسم العرض السينمائي، من خلال إيرادات شباك التذاكر، إضافة إلى الضجة التي أحدثها الفيلم مؤخرًا؛ بعد عرضه على الفضائيات.
واستقبل طلاب وأساتذة الجامعة الفنان أحمد رزق بترحاب شديد مشيدين بدوره في الفيلم؛ وسط أجواء سادها الحب والفرحة واحتفاء به من خلال اهداءه درع الجامعة، وعرض فيلم تسجيلي عن مشواره الفني وسط حضور كل من عميد الكلية الأستاذ الدكتور سامي الشريف، والدكتورة صفاء النجار وأعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام.
وعقب الندوة التي أقيمت على هامش التكريم، تحدث رزق عن تفاصيل كثيرة حول شخصية إحسان في فيلم "الممر"، وعن حبه للسينما والدراما والحديث عن أغلب أعماله الفنية، التي شهدت نجاحات كثيرة، مثل مافيا والتوربيني وحمادة يلعب ومسلسل سارة وإزي الصحة والممر.
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