الفنان محمود العسيلي يستعد لطرح أغنية جديدة

القاهرة - لايف ستايل
يستعد الفنان محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة على طريقة السينغل، بمناسبة اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث يقوم بوضع اللمسات النهائية عليها تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
واعتمد محمود العسيلي، على طرح الأغاني الخاصة به في شكل أغاني سينغل بعيدًا عن الألبومات، كما يقوم بتصويرها على شكل فيديو كليب، وتحقق الأغاني الخاصة به نجاحاً كبيراً جدًا.
يُذكر أن أبرز الأغاني التي طرحها محمود العسيلي مؤخرا كل من :"وجع الهوى"، و"ملاين"، و"حلم بعيد"، و"فوقي"، و"في حتة تانية"، و"هي"، و"فرحة".
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