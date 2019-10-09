شيرين رضا تحفظ الود مع عائلة طليقها









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الفنانة شيرين رضا أن علاقتها بـ"زينة" الزوجة الثانية لطليقها الفنان عمرو دياب جيدة جداً، قائلة: "زينة دي عيلتي، زينة أم إخوات بنتي، كلنا كويسين جداً مع بعض". كما يلاحظ الجمهور عمق صداقتها وحبها لـ"دينا الشربيني" التي اعترفت و"دياب" بحبهما لبعضهما، فيما تزال مسألة ارتباطهما الرسمي غير مؤكدة وسط الشائعات والأخبار المستمرة حول زواجهما سراً.

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تصريح "رضا" عن "زينة" جاء على هامش حضورها لمهرجان "مالمو" للسينما العربية، الذي شاركت فيه بفيلمي "تراب الماس" و "الضيف" الذي فاز بجائزة الجمهور الخاصة.

لقد لاحظ الجمهور مراراً عمق صداقتها وحبها لـ"الشربيني" التي صرّحت منذ أسبوع بحبها لطليقة "دياب" في حديثٍ متلفز بعد تواجدهما معاً بعدة مناسبات. علماً أن رضا اعتادت التواجد بحفلات الفنان الملقب بالهضبة وتحفظ الود معه ومع عائلته. ولقد رقصت على أغنيته "يوم ثلاث" التي يُقال أنها تشملها مع زينة ودينا بين النساء الثلاثة اللواتي أحبهم بعمق.