اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربيّة دنيا بطمة من حسابها على "إنستغرام". حيث ربطوا بين رقصتها فيه وأداء الفنانة اللبنانية مريام فارس بالرقصة المعروفة بـ"رقصة الأرداف" التي اشتهرت بها على المسرح.
الجدير ذكره أن "بطمة" ألغت خاصيّة التعليقات على الفيديو لكن المتابعين قاموا بتناقله باعتبارها تقلّد رقصة "فارس" ما أوصل عدد مشاهداته إلى أكثر من مليون خلال 24 ساعة. علماً أنها ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها الفنانة المغربية بتقليد اللبنانية. حيث توالت التعليقات نفسها حول رقصها سابقاً بحفل زفاف أحيته بقطر في العام 2016
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام دنيا بطمة بتقليد رقصة ميريام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.