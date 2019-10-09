اتهام دنيا بطمة بتقليد رقصة ميريام فارس









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربيّة دنيا بطمة من حسابها على "إنستغرام". حيث ربطوا بين رقصتها فيه وأداء الفنانة اللبنانية مريام فارس بالرقصة المعروفة بـ"رقصة الأرداف" التي اشتهرت بها على المسرح.

الجدير ذكره أن "بطمة" ألغت خاصيّة التعليقات على الفيديو لكن المتابعين قاموا بتناقله باعتبارها تقلّد رقصة "فارس" ما أوصل عدد مشاهداته إلى أكثر من مليون خلال 24 ساعة. علماً أنها ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها الفنانة المغربية بتقليد اللبنانية. حيث توالت التعليقات نفسها حول رقصها سابقاً بحفل زفاف أحيته بقطر في العام 2016

