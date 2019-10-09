"الفيل الأزرق 2" يقترب من 102 مليون جنيه فى شباك التذاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز إيرادا جديدا، وذلك بعدما تخطى الـ 100 مليون جنيه فى سابقة الأولى من نوعها فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث دخل الفيلم فى مرحلة المليون الثانى بعد نادى المائة مليون، وحقق أمس الثلاثاء مبلغ 65,105 ألف جنيه فى شباك التذاكر، لتصل إجمالى ايراداته101,681,756 مليون منذ انطلاق عرضه .

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأموروحل الألغاز التى تواجهه.