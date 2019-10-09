شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب جعلت The Gentlemen من الأفلام المنتظرة بهوليود فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما إن تم الإعلان عن فيلم The Gentlemen وطرح البرومو الخاص به مؤخراً، حتى أثار ردود أفعال كبيرة ممن ينتظرون الفيلم على أحر من الجمر قبل عرضه في دور السينما على مستوى العالم بداية العام المقبل، وهو ما جعلنا نتعرض خلال السطور التالية إلى 3 نقاط تعد من أسباب قوة الفيلم التي تجعله من أهم أفلام هوليود المنتظرة بقوة.

1/ بطل الفيلم

دوماً ما يعد النجم ماثيو ماكونهى من أهم نجوم هوليود الذى يحظي بشعبية كبيرة تجعل أفلامه محل إقبال من جانب الجماهير كما يظهر في إيرادات افلامه واستحسان الجمهور لطريقة لعبه للأدوار الذى يجسدها والدليل فوزه بالأوسكار أكثر من مرة.



ماثيو ماكونهي

2/ طاقم عمل الفيلم

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The Gentlemen لا يقوم ببطولته فحسب ماثيو ماكونهى ولكن يشارك إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي قوي، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت.

3/ مخرج الفيلم

مخرج الفيلم هو جاي ريتشي الذى يعد كلمة السر وراء نجاح العديد من الأفلام العظيمة فى هوليود آخرها علاء الدين وقبله فيلم شيرلوك هولموز وغيرها من الأعمال مثل Snatch وغيرها من أهم الأفلام الخالدة بذاكرة هوليود.