شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت زكريا فى آخر تصريحاته لـ"الخليج 365": أنا من الإسكندرية وأعشق أى عمل عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء عن عمر 59 عاماً بعد صراع مع المرض وشيعت جنازته بعد ظهر اليوم من مسجد العمري بالإسكندرية – مسقط رأسه – بمشاركة العديد من نجوم الفن، ليترك وراءه العديد من الأعمال الكوميدية التي شارك فيها وعلقت مع الجمهور المصري المحب للكوميديا والضحك.

وكان طلعت زكريا قد تحدث مع ”الخليج 365” قبل وفاته بفترة قصيرة، وصرح بأنه بعد ثورة 25 يناير لم ينل فيلمه "الفيل في المنديل" حظه في المشاهدة باعتباره فيلم سياسي وعرض عقب ثورة، مضيفاً أن الأوضاع السينمائية بعد ذلك لم تكن على ما يرام وهو ما تسبب فى ندرة الأفلام التى قدمها منذ هذا التوقيت.

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وأضاف زكريا أنه طوال السنوات الماضية فضل الانتظار حتى يأتي سيناريو جيد يتحمس لتقديمه ويعود به بشكل جيد إلى السينما، لافتاً فى نفس الوقت أنه بفضل تقديم الأفلام التي تحمل اسقاطات سياسية لأنه مؤمن بأن أسهل طريقة لتوصيل الأفكار تكون من خلال الكوميديا، مشيراً إلى أن الفيلم الوحيد الذي ابتعد فيه عن أى اسقاطات كوميدية هو "حاحا وتفاحة" الذي يعتمد على الكوميديا فقط.

وتطرق طلعت زكريا للحديث عن فيلمه الأخير "حليمو أسطورة الشواطئ" مؤكداً أنه وافق على تقديمه بعدما وجد الشخصية التي يجسدها جديدة ولم تقدم فى السينما من قبل، وهي عبارة عن شخصية "حليمو" مأجر الشمسيات والكراسي على الشواطئ بالإسكندرية، فالفيلم كل أحداثه تدور في مدينة الإسكندرية، مضيفا: "وأنا من الأساس إسكندراني وأعشق أي عمل يقدم عنها".

وكشف طلعت زكريا عن موقفه من المشاركة في الجزء الثاني من فيلم حريم كريم موضحاً أنه يتخذ القرار النهائي حيث تكمل الفكرة وتظهر معالم السيناريو وأن تكون مختلفة وليس لها علاقة بالجزء الأول، مضيفاً أنه يعمل على التحضير لفيلم جديد اسم "الخوزة" من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين".