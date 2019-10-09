"أعز الناس.. أحلى باشا مصر في الكوكب".. هكذا هنأ نجوم الفن أمير كرارة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة الفنان أمير كرارة، بعيد ميلاده الـ 42، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتفل "كرارة" بعيد ميلاده غدًا الخميس الموافق 10 أكتوبر؛ إذ ولد عام 1977 في القاهرة.

نرصد لكم ما قاله نجوم الفن لأمير كرارة احتفالاً بعيد ميلاده..،

نجلاء بدر

نشرت الفنان نجلاء بدر، صورة لها مع كرارة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت قائلة: "كل سنة وإنت طيب يا أطيب وأجدع وأعز الناس".

أمير طعيمة

كتب أمير طعيمة، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا ميرو".

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أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورته مع كرارة عبر حسابه على"تويتر"، وعلق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد حبيبي.. أتمنى لك التوفيق والازدهار، كالمعتاد".

دياب

نشر الفنان دياب، صورة تجمعه مع كرارة، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أحلى باشا مصر في الكوكب، كل سنة وأنت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا أطيب قلب فى الدنيا، يا وش الخير والسعد، ربنا يكتبلك الخير والنجاح دايماً يا صاحبى، يارب العمر كله فى صحة وسعادة بحبك أوى".

محمد علي رزق

هنأ الفنان محمد علي رزق، كرارة بعيد ميلاده الـ42، عبر حسابه على"فيسبوك"، قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا غالي أوي وعقبال سنين كتير كلها خير ونجاح يا أبو الجدعنة".

هيثم شاكر

نشر الفنان هيثم شاكر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا جمعته بالفنان أمير كرارة، وكتب: "كل سنة وأنت أطيب وأرجل وأجدع صاحب وأخ".