فيديو| محمد رشاد وزوجته في نزهة أمام الشلالات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من جولته أمام أحد الشلالات. وعلق رشاد على الفيديو: "دلع قلبي كمان وادلع". فيما نشرت زوجته الإعلامية مي حلمي، صورًا من أمام نفس الشلال. وطرح المطرب محمد رشاد فيديو كليب أغنيته الجديدة "دلع"، عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد فترة عمل عليها استغرقت عدة أشهر، والأغنية من ألحان محمود أنور، وكلمات الشاعر محمد مصطفى، توزيع محمد شفيق، كما يتعاون فيها مع المخرج نبيل مكاوي.

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