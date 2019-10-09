"تريلر رائع".. عامر خان يروج لهذا الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان الهندي، عامر خان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر فيلم "The Revenge| Laal Kaptaan"، للنجم سيف علي خان. وعلق عامر خان على البوستر: "ما هذا التريلر الرائع. شوفوه واستمتعوا". ومن المقرر عرض فيلم "The Revenge| Laal Kaptaan" في 18 أكتوبر الجاري. الفيلم من إخراج نافديب سينج، وبطولة سيف علي خان وسوناكشي سينها والممثل الإنجليزي هنري دوثويت.

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