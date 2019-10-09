أحمد حلمي ناعيًا طلعت زكريا: في الجنة ونعيمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان أحمد حلمي عن حزنه، لرحيل الفنان طلعت زكريا، بعدما وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتب "حلمي"، عبر حسابه بـ"انستجرام": "رحمة الله عليك يا طلعت يا زكريا يا اطيب قلب واخف دم واجدع بنى آدم ربنا يصبر أسرتك وأهلك وحبابيك واصحابك على فراقك المؤلم ويديهم الصبر والسلوان الله يرحمك و في الجنة ونعيمها يارب".

وشُيع جثمان الفنان طلعت زكريا من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر، وشهدت الجنازة حشد جماهيري كبير فضلًا عن عدد كبير من نجوم الفن.