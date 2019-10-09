أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ "أمير كرارة" في عيد ميلاده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

هنأ الفنان أحمد صلاح حسني، الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده الـ42، ونشر صورًا تجمعهما سوياً عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهرا خلالها داخل إحدى الصالات الرياضية. وعلق "حسني" على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبى يا kiki يا أطيب خلق الله". ويحتفل أمير كرارة بعيد ميلاده غدًا الخميس الموافق 10 أكتوبر؛ إذ ولد عام 1977.

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