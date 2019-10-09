بدء عرض فيلم افتتاح الإسكندرية السينمائي الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

بدأ قبل قليل عرض الفيلم الإسباني "٧٠ ألف دولار" بفندق إسترن، وهو فيلم افتتاح الدورة ٣٥ من مهرجان الإسكندرية السينمائي، بطولة هوجو سيلفا، وإيما سواريز، وناتالي بوزا، ودانيل بيريز برادا وتصوير أوناكس مينديا ومن إخراج كولدو سيرا.

ويعقبه ندوة تكريم بطل العمل الفنان الإسباني هوجو سيلفا، وتكريم مخرج العمل كولدو سيرا، بعد تكريمهما في حفل الافتتاح أمس.

ويتناول العمل قصة فتاة يائسة تدعى "راكيل" وهي تحتاج لمبلغ من المال قدره 35000 يورو، وأملها الأخير هو قرض من البنك، وفي يوم استلامها المبلغ ستحدث المفاجآت.

كولدو سيرا هو مخرج إسباني تخرج في كلية الفنون الجميلة، وقدم العديد من الأفلام القصيرة التي حصلت على جوائز في عدة مهرجانات مثل جائزة أفضل فيلم أوروبي رائع قصير في مهرجان أمستردام للأفلام الرائعة وغيرها، وهذا بالإضافة إلى إخراجه للعديد من المسلسلات و3 أفلام روائية طويلة أخرها "70 ألف دولار".