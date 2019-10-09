"دفنوه يا صاحبي خلاص والتالته تابتة".. صلاح عبدالله يُرثي طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الراحل طلعت زكريا الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ59، بأبيات شعرية، ونشر صورة له عبر حسابه بـ"إنستجرام".

وعلق "عبدالله على الصور قائلًا: "طلعت راح يا آدم للشاعر مجدي كامل ولـ"علاء ولي الدين"، راح ولينا فات ذكريات البدايات وأحلى الحكايات وضحك السنين".

واستكمل: "دفنوه يا صاحبي خلاص والتالتة تابتة، ما هو مات ورجع قبل كدا مرتين".

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واختتم: "ربنا يجعل سنين معاناتك في ميزان حسناتك".

وخرج جثمان الفنان طلعت زكريا من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر، وشهدت الجنازة حشدًا جماهيريًا بجانب مجموعة من نجوم الفن من بينهم أشرف زكي، محمد لطفي، هنا الزاهد، وأحمد فهمي.