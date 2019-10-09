فيديو.. عمرو دياب ومحمد صلاح "نمبر وان" يوتيوب

نشر النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إعلانه الجديد مع النجم محمد صلاح لأحد شركات المحول. المحول. وحقق الإعلان تريند يوتيوب وتخطي الحاجز الـ 2 ونصف مليون مشاهدة. Advertisements يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية وطنية تحمل أسم "أنا بعشقك يا مصر"، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان روزام تحمل أسم "انا بعشقك يا مصر" بمناسبة أعياد 6 أكتوبر. دياب طرح مؤخرًا أغنية وطنية تحمل أسم "أنا بعشقك يا مصر"، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان روزام تحمل أسم "انا بعشقك يا مصر" بمناسبة أعياد 6 أكتوبر.

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