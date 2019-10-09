صور.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة بوليسية في باريس

خطفت الفنانة ريهام أيمن الأنظار، حيث نشرت صور إطلالاتها الجديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت ريهام مرتدية تنورة وشيرت باللون الأوف وايت، وقبعة بوليسية باللون الأسود، وذلك أثناء تواجدها في مدينة باريس، فرنسا.

يذكر أن الفنانة ريهام أيمن شاركت سابقًا في بطولة مسلسل "موجة حارة"، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد ياسين، وبطولة كل من أحمد حداد، أحمد حلاوة، أميرة العايدي، إياد نصار، خالد سليم، بثينة كامل،

بيومي فؤاد، تامر نبيل، جيهان فاضل، حسن حرب، حنان سليمان، درة، دينا الشربيني، رانيا يوسف، رمزي لينر، سارة سلامة، سامي مغاوري، سيد رجب، صبا مبارك، عمر حسن يوسف، محمد أبو الوفا، محمد فريد، محمد فهيم، مدحت صالح، معالي زايد، ياسمين الرئيس، ياسر علي ماهر، هالة فاخر، هنا شيحة.

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