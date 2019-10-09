شاهد.. نجلاء بدر تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

هنأت النجمة نجلاء بدر النجم أمير كرارة بعيد ميلادة وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام". وعلقت "بدر" علي الصورة قائلة":كل سنة وأنت طيب يا أطيب و أجدع و أعز الناس". سنة وأنت طيب يا أطيب و أجدع و أعز الناس". ويشار إلي أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في موسم رمضان 2019. عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في موسم رمضان 2019.

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