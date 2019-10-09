شاهد..ياسمين عبدالعزيز تهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها مع النجم عمرو دياب من عيد ميلاده وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام". حسابها بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام". وحيث علقت "عبد العزيز" على الصورة قائلة: "عيد سعيد عمرو". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في موسم رمضان 2019.

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