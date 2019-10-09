إسماعيل مختار: عودة مسرحي العرائس والطليعة للعمل ابتداء من الأسبوع المقبل

وجّه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الشكر والتقدير للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، و ذلك لاستجابتها السريعة و دعمها الكبير لإعادة مسرحي القاهرة للعرائس والطليعة التابعين للبيت الفني للمسرح إلى العمل من جديد الأسبوع المقبل، و مجهوداتها الكبيرة لإزالة كل العقبات الإدارية التي كانت تواجه عودته المسرحية للعمل خلال هذا الموسم.



كما وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر للفنان

خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، و قيادات الحماية المدنية بالبيت الفني للمسرح وقيادات وزارة الداخلية، لإسهامهم في تيسير الإجراءات الإدارية وانتهائها بأسرع وقت ممكن بما لا يخالف اشتراطات الحماية المدنية.

جدير بالذكر أن مسرحي "الطليعة " و"القاهرة للعرائس" تم وقف العمل بهما مؤقتًا لاشتراطات خاصة بالصيانة والتي تطلبت إجراءات

إدارية أدّت إلى عدم السماح للمسرحيين بتقديم العروض لحين الانتهاء من هذه الإجراءات .

يذكر أن المسرحين يقدمان عروضهما للجمهور ابتداء من الخميس الموافق ١٧ أكتوبر، فتقدم فرقة مسرح الطليعة عرض "يوم أن قتلوا الغناء"، على قاعة زكي طليمات في تمام الثامنة مساءً، من تأليف محمود جمال حديني و إخراج تامر كرم، بينما تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "رحلة الزمن الجميل" من تأليف و أشعار يحيى زكريا، فكرة و إخراج محمد نور، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.

