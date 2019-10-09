غدًا.. عرض فيلم " Ghajini " بسينما الهناجر

يعرض نادي السينما الهندية والمركز الثقافي الهندي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، فيلم " Ghajini " ، غدًا الخميس الموافق 10 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً في قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، الفيلم من بطولة

عامر خان، أمين ثوتومكال، جينا خان ومن إخراج آرموروغادوس.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يتعرض لأعتداء من قِبل أحد العصابات مما ينتج عنه أصابته بفقدان ذاكرة مؤقت يجعله يتذكر

الأحداث فقط لمدة 15 دقيقة، تتوالى الأحداث ويتعرف على طالبة طب تساعده على الأنتقام من العصابة.

يذكر أن فيلم " Ghajini " من إنتاج عام 2008 وقد حصل على العديد من الإشادات وقت عرضه من قِبل النقاد والجمهور على حد سواء، كما حصل الفيلم على تقييم 7 من 10 على موقع IMBD.