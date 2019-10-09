شاهد.. ندى بسيوني تنعي طلعت زكريا بهذه الكلمات

نعت الفنانة ندى بسيوني الفنان الراحل طلعت زكريا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كتبت " وداعًا طلعت زكريا.. رحمه عليه اللهم أجعل مثواه الجنه وصبر أهله ".

وقد رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا مساء أمس بعد تدهور حالته الصحية والذي دخل على أثره المستشفي ليتوفي بها، كان آخر ظهور للراحل طلعت زكريا في حفل زفاف ابنة زوجته هنا

الزاهد على الفنان أحمد فهمي والذي أقيم منذ بضعة أسابيع.جدير بالذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا كان فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ " والذي عرض منذ عامين وكان من بطولة نرمين ماهر، دينا، هبة السيسي وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمد سعيد.