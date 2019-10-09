تأجيل عرض "ريا وسكينة تاني" حدادًا علي روح الفنان طلعت زكريا

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن تأجيل عرض مسرحية "ريا وسكينة تاني"، بسبب وفاة صديقها الفنان طلعت زكريا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فكتبت:"نعتذر عن عرض مسرحية ريا وسكينة تاني هذا الأسبوع حدادًا لوفاة زميلنا المرحوم طلعت زكريا اللي حابب يسترد قيمة الحجز واللي حابب يأجل يتواصل معانا.. ربنا يرحمك ياطلعت ياعشرة العمر".



يذكر أنه تم تشييع جثمان الراحل طلعت زكريا، من مسجد العمرى بالإسكندرية، وسوف تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء مساء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين. معانا.. ربنا يرحمك ياطلعت ياعشرة العمر".يذكر أنه تم تشييع جثمان الراحل طلعت زكريا، من مسجد العمرى بالإسكندرية، وسوف تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء مساء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

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