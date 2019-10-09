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كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - شيع بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء جثمان الفنان طلعت زكريا، إلى مثواه الأخير وذلك بعد أن أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، حيث ووري جثمان الفنان الراحل الثرى بمقابر أسرته بالعامود بمنطقة كرموز، وسط الإسكندرية.
وغاب نجوم الفن عن جنازة الفقيد حيث لم يحضر سوى عدد قليل جداً من بينهم هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين والفنان أحمد رزق.
يشار إلى أن الفنان الراحل طلعت زكريا وهو من مواليد 29 مارس 1960 بالإسكندرية تعرض لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، ليرحل عن عالمنا، مساء أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.
وشارك الفنان الراحل في بطولة عدد من الأفلام من بينها “حاحا وتفاحة” و”أبوعلي”، و”سيد العاطفي”، و”التجربة الدنماركية” وغيرها.
وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات، من بينها “دوري مي فاصوليا”، و”بابا جاب موز” وغيرهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا تشييع الراحل طلعت زكريا بغياب نجوم الفن.. وهنا الزاهد متأثرة بشدة وأول الحاضرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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